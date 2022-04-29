الأهلي مهدد بالغياب عن النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الأهلي أزمة كبيرة تتعلق بمشاركته في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، قد كشف عن طريقة اختيار ممثلي الكرة المصرية الأربعة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل، بتحديد موعد إرسال الأسماء من قبل الاتحاد الأفريقي قبل يوم 30 يونيو المقبل، مع نهاية الدور الأول من مباريات الدوري المصري بحيث يكون كل فريق قد لعب 17 مباراة.

وقال دياب إن بطولة الدوري المصري الممتاز ستنتهي في شهر أغسطس المقبل، فيما طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تحديد أسماء الفرق الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية قبل يوم 30 يونيو المقبل.

ووفقاً للوائح الـ "كاف"، فإنها تنص على مشاركة المركزين الأول والثاني في دوري أبطال أفريقيا، والثالث والرابع في الكونفدرالية.

ولعب الأهلي حتى الآن 13 مباراة ولديه 32 نقطة و4 مؤجلات في المركز الثاني من الدوري، في حين أن بيراميدز لعب 14 مباراة ولديه 29 نقطة و3 مؤجلات وأقصى رصيد يمكن أن يصل إليه مع نهاية الدور الأول هو 38 نقطة، وهو الرقم المطلوب من الفريق الأحمر تحقيقه خلال مواجهاته المؤجلة أمام كل من: سيراميكا كليوباترا - إنبي - فاركو - الجونة من أجل ضمان المركز الثاني بصرف النظر عن نتائج بيراميدز، بينما الزمالك ضمن التأهل لأن لديه 38 نقطة حاليًا.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال رئيس رابطة الأندية: "في لائحة مسابقة الدوري مطبقين كل لوائح كاف وفيفا، بجانب وجود بند يخص المشاركة الأفريقية، البند الخاص بالمشاركة بأنه في نهاية الدور الأول هيتحدد أول 4 مراكز طبقًا لترتيب الجدول هذا إذا وصلنا 30 يونيو ولم ينته الموسم، رغبنا في وجود نقطة محددة تصل لها كل الأندية لعدد المباريات".

وأوضح دياب أنه تم وضع جدول توجد به المؤجلات حتى 30 يونيو المقبل بحيث تكون كل الفرق لعبت مبارياتها في الدور الأول قبل 30 يونيو، ويتم إرسال الأسماء المشاركة في البطولات الأفريقية.

وبهذا سيكون الأهلي في موقف صعب خلال الفترة المقبلة، وقد لا يشارك في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجديدة، ووفقًا لترتيب المارد الأحمر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، سنجد أن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 13 مباراة خاضها في المسابقة، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

على الجانب الآخر، يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة (ضمن مكانه دوري أبطال أفريقيا)، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 14 مباراة، ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة، وبعد أن ضمن الأبيض مكانه في دوري أبطال أفريقيا، أصبحت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز خاصة إذا نجح الأخير في الفوز بكل مبارياته المتبقية سيصل للنقطة 38.

وبذلك، يحتاج الأهلي من مبارياته الأربع المؤجلة (سيراميكا كليوباترا - إنبي - فاركو - الجونة) عدد لا يقل عن 6 نقاط كاملة للتأهل بشكل رسمي لدوري الأبطال، حيث سيصل للنقطة 38 ويتأهل بشكل رسمي، وفي حالة فوز بيراميدز بمبارياته الثلاث المؤجلة سيصل للنقطة 38 ويتساوى مع الأهلي، ولكن فارق المواجهات المباشرة يصب في مصلحة الفريق الأحمر بعد فوزه في مباراة الفريقين بالدور الأول بثلاثية نظيفة ويتأهل المارد الأحمر رسميًا لدوري أبطال أفريقيا.