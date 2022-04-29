شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على مصر المقاصة بثنائية الصفاقسى وأحمد عاطف في الشوط الأول"فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى فيوتشر الشوط الأول متقدما على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري هذا الموسم.

سجل التونسى أيمن الصفاقسى مبكرا لنادى فيوتشر في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، بعدما استغل عرضية مميزة من أحمد رفعت، ليحولها برأسه في شباك محمد مجدى حارس المقاصة، وأضاف أحمد عاطف الهدف الثانى لفيوتشر في الدقيقة 43 بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد رضا لينفرد بمحمد مجدى ويراوغه ويسجل هدفا مميزا.

دخل فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، سعد سمير، محمود مرعى، عمر كمال عبد الواحد

الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، محمد رضا، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسى

الهجوم: أحمد عاطف

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى

الدفاع: على فتحى، أحمد صبيحة، أحمد منعم، هشام حافظ

الوسط: محمد محسن ليلة، خالد صلاح، سعيد الونش، محمد عادل، محمود عماد

الهجوم: محمود فهمى

وقبل المباراة يحتل فيوتشر مواجهة اليوم وهو فى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة جمعها الفريق من 15 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

في المقابل يدخل المقاصة المواجهة وهو في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط جمعها الفريق من خوض 16 مواجهة حقق فوز وحيد وتعادل في 7 مباريات وتلقى 8 هزائم وسجل لاعبوه 8 أهداف فقط وتلقت شباكه 18 هدفا.