شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سموحة وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة سموحة وفاركو في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وضم تشكيل سموحة كل من: "حراسة المرمى: الهاني سليمان، وخط الدفاع: أحمد بيكهام - خالد عبد الفتاح – رجب نبيل – أحمد حكم، وخط الوسط:شريف رضا - محمد عبد العاطي - محمد متولي كناريا - صديق اوجولا – عبد الكبير الوادي، وخط الهجوم: مروان حمدي"

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى : محمد صبحي وخط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _عزمي غوما، وخط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري، والهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف".

ويحتل سموحة المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، جمعها من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

بينما يحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتلقى 6 هزائم وحقق أربعة تعادلات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفا.

دخل سموحة المباراة وهو يطمح فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعدما استعاد توازنه بالجولة الماضية بالفوز على المقاصة بعدما كان خسر قبلها مرتين على الترتيب من فيوتشر والجونة ليبدأ أحمد سامى المدير الفنى للفريق فى تصحيح أوضاعه لمواصلة النتائج المميزة للفريق هذا الموسم.

فى المقابل يعيش فريق فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة أفضل فتراته مع نونو ألميدا المدير الفني البرتغالي، حيث لم يخسر الفريق فى آخر 5 مباريات محققا 4 انتصارات وتعادل وحيد.