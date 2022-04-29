شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على إنبى في الشوط الأول بهدفى يعقوبو و عاصم صلاح "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق البنك الاهلى على نظيرة إنبى بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز

جاء الهدفين عن طريق الغانى إسحاق يعقوبو لاعب فريق البنك الاهلى بالدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عقب أستغلال تمريرة رائعة من زميلة أحمد سعيد ليسددها على مرمى الحارس محمود جاد و تسكن الشباك، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق عاصم صلاح قائد الفريق من علامة الجزاء فى الدقيقة 43 .

أحداث الشوط الأول فى مجمله شهدت سيطرة تامة من لاعبى فريق البنك الأهلى وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق الثنائى محمد هلال و ناصر منسى في غياب تام للاعبى فريق إنبى و شهدت المباراة أيضا إصابة اللاعب معروف يوسف ومغادرته أرض الملعب و مشاركة محمود سيد بدلا له .

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

في خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو.

فى خط الوسط: معروف يوسف - أحمد سعيد - محمد هلال - محمد بسيونى.

فى الهجوم: أسامة فيصل - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحي - محمد دبش - محمود سيد - أحمد ياسر - محمد لعبة - موسي دياوارا - كريم بامبو - محمد حامد - إبراهيم سيد.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود جاد.

فى خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيى، محمد حامد، مصطفى شلبى.

فى خط الوسط: مؤمن راضى، إبراهيم القاضي، أحمد العجوز، مصطفى دويدار ومحمد النحاس.

فى الهجوم: جون إيبوكا.