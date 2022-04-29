شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى جاهز لتدعيم الجبهة اليسرى للزمالك أمام إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمد عبد الشافى الظهير الأيسر لفريق الزمالك، جاهز لتدعيم صفوف الأبيض فى مواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز، بعد شفاءه من اجهاد الركبة.

وخرج عبد الشافى من قائمة مواجهة المصرى البورسعيدى بسبب عدم الجاهزية، لكنه أصبح جاهز حيث شارك فى المران الجماعى للفريق الذى أقيم مساء اليوم، الجمعة، بشكل طبيعى.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليعزز الزمالك تصدره لجدول مسابقة االدورى.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، بينما يتجمد رصيد المصرى عند النقطة 19 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة فى الكونفدرالية الافريقية.