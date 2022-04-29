شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة عن انتقال فتح الله وهشام عادل للزمالك: مجرد شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على العباسى، رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة، حقيقة توقيع نجمى الفريق محمد فتح الله "كماتشو" وهشام عادل "بلحة" لنادي الزمالك، والزعم بأن مجلس إدارة المحلة طلب مبلغ أربعين مليون جنيه من أجل انتقالهما، قائلا: "إن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأنها لا تعدو كونها مجرَّدَ شائعات؛ حيث يعلم الجميع أن الموسم ما زال في منتصفه تقريبًا، ولا توجد حاليًا فترات انتقال أو قَيْد، بخلاف أن مجلس الإدارة يكرِّر التأكيد على أنه لا مجال للتفريط في أي لاعب من الهيكل الأساسي للفريق، سواء حاليًا، أو مستقبلًا، في ضوء ارتباط هذين النجمين -وبقية لاعبي الفريق- بعقود ممتدَّة لأكثر من موسم".

وقال العباسي إنه سيسلك الطرق الشرعية لمروجي الشائعات، على حد قوله، باللجوء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال ميثاق الشرف الإعلامي، الذي وقَّع عليه كافة أطراف منظومة العمل الصحفي الرياضي في مصر، والذي يؤثِّم مثل هذه الظواهر السلبية.

وقرَّر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم منع التعامل مع مجموعة من وسائل الإعلام التي تقف وراء هذه الأخبار التي تثير بلبلة في صفوف الفريق.

ويناشد المهندس علي العباسي جماهير غزل المحلة ألَّا تلتفت إلى مثل هذه الأخبار، والتى يسعى أصحابها لزعزعة استقرار الفريق خلال هذه المرحلة الحساسة من عمر الموسم الكروى، الذى يشهد نجاحًا ملحوظًا لفريقنا.