شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة القدم للصم يختتم استعداداته لمواجهة فرنسا غداً .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختتم منتخب مصر لكرة القدم للصم أستعدادته اليوم لمواجهة نظيرة فرنسا غدا بدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية للصم 2022 والتي ستقام في البرازيل.

وإختار شوكت النجار المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم للصم قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة، وتكونت القائمة من 22 لاعبا وهم في حراسة المرمى سعيد أنور مكاوي "مركز شباب زينهم" وصابر جمال "مركز شباب زينهم" وأحمد هشام "نادي طلائع المستقبل" ، وفي خط الدفاع طارق علي الجزار "نادي الوليدية" ومحمد عبده هلال "مركز شباب ناصر الزقازيق" والسيد شوقي "مركز شباب السنبلاوين" وعبد السلام إبراهيم "مركز شباب الحي البحري" ورضا عبد الوهاب "نادي الإرادة والتحدي" ومحمد عماد صابر "مركز شباب زينهم" ومحمد عبد الحميد حامد "مركز شباب الحي البحري" وأحمد سالم "نادي الإرادة والتحدي".

وفي خط الوسط عمرو الشربيني "مركز شباب زينهم" ومحمد محمود عبد الرحيم "مركز شباب كفر مناقر" ومحمد أبو العلا "مركز شباب الحي البحري" وأحمد مسعود "نادي المجد" وماهر عبد المطلب "مركز شباب زينهم" وإبراهيم سلامة "نادي طلائع المستقبل" وإسماعيل محمد "نادي المجد" ، وفي خط الهجوم حسام ماهر البنا "نادي الإرادة والتحدي" وحمادة فاروق "مركز شباب السنبلاوين" وأحمد عماد صابر "مركز شباب زينهم" ومصطفى قدري "مركز شباب ناصر أسيوط".



منتخب مصر لكرة الصدم للصم (2)



منتخب مصر لكرة الصدم للصم (3)



منتخب مصر لكرة الصدم للصم (4)



منتخب مصر لكرة الصدم للصم (5)