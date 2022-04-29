شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فاركو وسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو تشكيلة أمام سموحة في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف نادي فاركو نظيره سموحة على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" _ أحمد عوض _ علي بهيج _ بلال جمال _ محمود جهاد _ محمد أسامة _ جابر كامل _ علاء سلامة _ هشام فتح الله.

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى .. الهانى سليمان ، رجب نبيل ، أحمد بيكهام ، أحمد حكم ، شريف رضا ، محمد كناريا ، عبد الكريم الوادى ، خالد عبد الفتاح ، محمد عبد العاطى ، صديق أوكونى ، مروان حمدى .