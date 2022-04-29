شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك الأهلى وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى سوف تقام على استاد بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

في خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو.

فى خط الوسط: معروف يوسف - أحمد سعيد - محمد هلال - محمد بسيونى.

فى الهجوم: أسامة فيصل - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحي - محمد دبش - محمود سيد - أحمد ياسر - محمد لعبة - موسي دياوارا - كريم بامبو - محمد حامد - إبراهيم سيد.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود جاد.

فى خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيى، محمد حامد، مصطفى شلبى.

فى خط الوسط: مؤمن راضى، إبراهيم القاضي، أحمد العجوز، مصطفى دويدار ومحمد النحاس.

فى الهجوم: جون إيبوكا.