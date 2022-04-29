الدوري المصري.. المقاصة 0 - 2 فيوتشر.. فاركو 0 - 0 سموحة.. إنبي 1 - 2 البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2021-2022" والتي ستقام، مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي مصر المقاصة مع فيوتشر، وفاركو يلاقي سموحة، وإنبي يستضيف البنك الأهلي وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يقع المقاصة في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، ويحتل فاركو المركز السابع بـ22 نقطة.

بينما يقع البنك الأهلي في المركز السادس برصيد 22 نقطة، ويأتي إنبي في المركز العاشر بـ19 نقطة.