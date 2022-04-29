أفضلية مبكرة.. متى يسجل وفاق سطيف أهدافه في دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد وفاق سطيف لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت الموافق 7 مايو في ذهاب دور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد عبور عقبة الرجاء المغربي، الذي فاز عليه ذهابا بنتيجة 2-1 وتعادل في الإياب بنتيجة 1-1.

وصعد وفاق سطيف إلى نفس الدور على حساب الترجي التونسي، بعد التعادل في مواجهة الذهاب بدون أهداف والفوز بهدف دون رد في ملعب رادس.

وسجل وفاق سطيف 13 هدفا خلال مشواره في دوري أبطال أفريقيا، ودخل مرماه مثلهم حتى مرحلة ربع النهائي، قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي البطولة.

ففي الدور التمهيدي فاز وفاق سطيف أمام فورتون الجامبي بنتيجة 3-0، وجاءت الأهداف في الدقائق 4، 20 ، 67، وفي الدور الثاني من البطولة خسر من نواذيبو الموريتاني بنتيجة 1-3 وجاء الهدف في الدقيقة 41، وفي الإياب فاز بهدفين في الدقائق 44 و45، ليتأهل إلى دور المجموعات.

وفي دور المجموعات، فاز وفاق سطيف أمام حوريا الغيني بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 17، كما فاز على أمازولو الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في الدقيقتين 11 و45، وفاز على حوريا بنيتجة 3-2 وجاءت الأهداف في الدقائق 47، 87، 90.

وخلال الدور ربع النهائي فاز الفريق الجزائري أمام الترجي التونسي في مواجهة الإياب بنتيجة 1-0، وجاء الهدف في الدقيقة 21.

بالعودة إلى الأهداف المسجلة سنجد أن معدل أهداف الفريق الجزائري خلال أول ربع ساعة من المباراة ضعيف حيث سجل 3 أهداف فقط، أحدهما كان أمام فورتون الجامبي بالدقيقة الرابعة والثاني أمام أمازولو الجنوب إفريقي في الدقيقة 11 وأمام حوريا الغيني في الدقيقة 17.

وخلال الشوط الأول سجل وفاق سطيف 10 أهداف من أصل 13هدفا سجله خلال مشواره في البطولة حتى الآن، ولم يسجل سوى 3 أهداف فقط في الشوط الثاني.

وفي أخر ربع ساعة من زمن المباراة، لم يسجل وفاق سطيف سوى هدفين فقط أمام حوريا الغيني بالدقيقتين 87 و90.