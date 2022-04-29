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المصري يُعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن طبيب نادي المصري، مجدي الألفي، أن نتائج الأشعة التشخيصية والفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب الفلسطيني محمد بلح، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار طبيب المصري، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراء اللاعب للعملية الجراحية، ليتم بعدها تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وكان المحترف الفلسطيني بصفوف النادي المصري قد أُصيب خلال إحدى تدريبات الفريق بمعسكره ببرج العرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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