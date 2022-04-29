ما زال في مركز متأخر.. سطيف يحقق فوزًا كبيرًا في الدوري الجزائري استعدادًا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق وفاق سطيف برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة بنظيره أولمبي المدية ضمن منافسات الدوري الجزائري.

وسجل رباعية وفاق سطيف كل من: منصف بكرار في الدقيقة 15 وزوبير موتراني بالدقيقتين 28 و 67 ورياض بنعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

ورفع وفاق سطيف رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 40 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الجزائري بعد خوضه 24 مباراة.

ويستعد وفاق سطيف لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت الموافق 7 مايو في ذهاب دور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.