22 لاعبا.. سيراميكا يعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محرر الخليج 365:

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي ضمن مناسفات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة والنصف مساء غد السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعباً، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: سيف تقا - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - علاء عطا - مصعب البطاط - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد توني - إيفانز منساه - وينفول كوابينا - شريف دابو - صالح جمعة - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة (من 13 جولة)، بينما يتواجد سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة (من 16 جولة).