الامارات | أكثر من 23 مليون طلب لتذاكر مونديال 2022.. وجماهير "دولة عربية" في الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 23 مليون طلب لتذاكر مونديال 2022.. وجماهير "دولة عربية" في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة أن هناك 23.5 مليون طلب لتذاكر كأس العالم 2022 المرتقبة في قطر، في آخر فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي التي انتهت الخميس قبل سبعة أشهر من انطلاق النهائيات.

وأشار "فيفا" في بيان إلى أن "الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والسعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقدّماً بالطلبات".

وأضاف أن من بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين، مباريات الأرجنتين ضد المكسيك والسعودية وبولندا، إضافة إلى مواجهة إنكلترا والولايات المتحدة، والمباراة النهائية التي تقام في 18 ديسمبر.

وكان "فيفا" أشار بداية الشهر الحالي، بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات، إلى أنه سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 مايو المقبل، كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

وأعلن "فيفا" نهاية مارس أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

وكان الاتحاد الدولي للعبة حدّد أسعاراً تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

وتتغنّى قطر التي تستضيف بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين النهائيات العالمية الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، بقرب المسافات بين الملاعب ما يتيح سهولة التنقل للمشجعين وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

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