شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحيل أوراق محمد هانى لدكة الأهلى ويعيد كريم فؤاد للتشكيل الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على عودة كريم فؤاد الظهير الإيمن للفريق للتشكيل الاساسى بداية من مواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد المقاولون العرب بالجولة 17 للدوري مع جلوس محمد هانى بديلا على دكة البدلاء.

ويأتى قرار جهاز الأهلى بعد المستوى السيىء الذى ظهر به محمد هانى خلال مباراة المارد الاحمر الاخيرة أمام طلائع الجيش التى انتهت بالتعادل السلبى بينما ظهر كريم فؤاد بمستوى متميز خلال المباريات التى شارك فيها خلال فترة إصابة محمد هانى فى العضلة الضامة.

وأهدر الأهلي 5 نقاط في آخر مباراتين بالدوري بالخسارة على يد المصري والتعادل مع الطلائع، وهو ما فجر الانتقادات في وجه مدربه موسيماني والذي اعترف في المؤتمر الصحفي بمعاناة فريقه من مشكلة واضحة بشأن استغلال الفرص التهديفية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني ببطولة الدوةري برصيد 32 نقطة جمعها من خوض 13 مباراة فاز في 10 وتعادل في اثنين وخسر لقاء، كما يعد الأهلي أقوى هجوم في الدوري بعدما سجل لاعبوه 31 هدفا، وكذبك يعد أقوى دفاع في الدوري بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.