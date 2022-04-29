شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الزمالك فى المصري على المائدة الفنية لعودة فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، على مراجعة المباريات الماضية للنادي المصري، وأبرزها مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك استعداداً للقاء القادم أمام الفريق البورسعيدي، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

ويسعى جهاز المقاولون إلى تحديد نقاط القوة والضعف في المصري قبل اللقاء المرتقب، وذلك من أجل تصحيح مسار الذئاب بالدوري، واستعادة نغمة الانتصارات والهروب من صراع القاع.

ويستضيف استاد برج العرب في تمام التاسعة والنصف مساء غداً الأحد ، مباراة المقاولون والمصري بمنافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

أرسل نادي المقاولون العرب احتجاجا رسميا إلى اتحاد الكرة بعد تعرض الفريق لأخطاء مؤثرة آخرها في مباراة الاتحاد السكندري، وقال النادي في خطابه إن الفريق تعرض لأخطاء جسيمة آخرها في مباراة الاتحاد باحتساب هدف غير صحيح للاتحاد لتعرض اللاعب أحمد علي لعرقلة واضحة ورغم الرجوع لتقنية الفيديو إلا أن الحكم لم يحتسب الخطأ.

وطالب المقاولون العرب بتعيين حكام دوليين في مباريات الفريق المقبلة بالدوري لمراعاة العدالة التحكيمية ونظرا لحساسية المباريات المقبلة وأهميتها للفريق.

ويحتل المقاولون المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 16 مباراة بالبطولة المحلية، حيث فاز المقاولون في مباراتين فقط، وتعادلوا في 7 لقاءات وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.