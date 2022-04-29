شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوى .. بشير التابعي قائد دفاع الزمالك فى العصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم الزمالك اليوم هو قائد الدفاع واحد اهم لاعبي الجيل الجديد ، انه بشير التابعي نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، ولد في دمياط ولعب بفريق دمياط، قبل أن يلتحق بنادى الزمالك ليبدأ فصلاً جديداً فى مسيرته الكروية.

بشير التابعى حمل شارة قائد دفاع نادى الزمالك أكثر من 5 أعوام وشارك مع ناديه فى الفوز بالعديد من البطولات، واحترف بشير فى نادى تشايكور ريزه سبور فى موسم 2004، واستمر معه حتى 2007.

وعاد بشير التابعي من جديد إلى الدورى المصرى عبر بوابات نادى الزمالك فى موسم 2008، قبل أن يستأنف تجربته الاحترافية فى بورصا سبور، ومنه انتقل بشير إلى المنصورة ثم سموحة وطلائع لجيش قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم فى عام 2012 ليكون الطلائع المحطة الأخيرة فى مسيرة بشير التابعى مع الساحرة المستديرة.