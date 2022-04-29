شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباراتى الأهلى ضد سيراميكا والزمالك أمام إيسترن كومبانى فى الجولة 17 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى المصرى، اليوم الجمعة، بإقامة ثلاث مباريات مثيرة وقوية، حيث يلاقى فريق إنبى نظيره البنك الأهلى، فيما يواجه مصر المقاصة نظيره فيوتشر ويصطدم فاركو بسموحة.

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا فى الدوري

تقام مباراة الاهلى وسيراميكا فى التاسعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام ايسترن كومبانى بالدوري

يلتقى فريق الزمالك بنظيره ايسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يهزم المصرى ويحتفظ بصدارة الدوري

واستطاع الزمالك تحقيق الفوز على المصري بنتيجة 2-1 في لقاء قوي بين الفريقين بالجولة 16 من عمر المسابقة ، الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 38 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد المصري البورسعيدي عند 19 نقطة بالمركز التاسع.

الاهلى يتعادل مع الطلائع ويواصل نزيف النقاط

وتعادل الاهلى سلبياً مع طلائع الجيش بالجولة 16 للمسابقة ليواصل المارد الاحمر نزيف النقاط بعد خسارته من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة السابقة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.