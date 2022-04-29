شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يراقب 10 لاعبين فى الدورى تمهيدا لضمهم فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن قيام مسئولي النادي بمراقبة ما يقرب من 10 لاعبين من اندية بالدورى المصري تمهيدا للتفاوض معهم وانهاء الاتفاق معهم للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق عقب رفع الإيقاف عن الزمالك .

وأضاف المصدر أن الزمالك يراقب لاعب من الإسماعيلي و3 لاعبين من البنك الأهلي ولاعب من فاركو وباقي اللاعبين من أندية مختلفة في الدورى، وسيتم إنهاء كافة الاتفاقيات مع أندية هؤلاء اللاعبين عقب الحصول علي الموافقة النهائية من البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق علي كل لاعب، حيث أنهت إدارة الكرة عملها بالتفاوض والحصول علي توقيع اللاعبين ويتبقي الرأي الفني للمدير الفني فيريرا.

فيما أكد المصدر أن رمضان صبحي نجم بيراميدز اقترب من الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب خروج فريق بيراميدز من بطولة كأس الكونفدرالية وهو ما زاد من فرص الزمالك فى ضم اللاعب بعد نهاية الموسم لتدعيم الجهه اليسرى بالفريق.

فيما أبدى فيريرا المدير الفنى إعجابه بمستوى رمضان صبحى وأكد أنه سيكون إضافة قوية للجهه اليسرى للزمالك، مشيرا إلى أنه فى حالة استقرار الزمالك على التفاوض مع نادى بيراميدز لضم رمضان فلن تكون هناك أى مشاكل مالية نظرا لوجود أموال كثيرة فى خزينة النادى.