موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد -

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري هو التاسعة والنصف من مساء غداً ، السبت، بإستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا

ويلعب الاهلي مع سيراميكا بدافع الفوز من أجل استعادة نغمة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من المصري ثم التعادل مع طلائع الجيش سلبياً أول أمس ، الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة السادسة عشر للدوري.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الجهاز الفني للفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم عصر أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص على عيد الحفيظ على مناقشة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في بعض الأمور التنظيمية والإدارية للفريق خلال الفترة المقبلة ، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر أمس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز.