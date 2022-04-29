شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا.. وتصعيد حارس 2003 فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك، تعليمات خاصة لمجموعة اللاعبين الذي شاركوا في لقاء أمس أمام المصري البورسعيدي وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني بعض التعلميات الفنية والخططية للاعبين وذلك في حضور حسني خطاب المترجم الخاص بالمدرب البرتغالي.

فيما قام الجهاز الفني بتصعيد عبدالرحمن نفاد حارس مرمي فريق 2003 بالنادي ، للتدريب بصحبة حراس المرمي، ويؤدي رباعي الحراس محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية وعبدالرحمن نفاد تدريبات تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

حيث أدي الحراس الأربعة تدريبات تأهيلية بالجري الخفيف حول الملعب ، اعقبها تدريبات فنية قوية تحت قيادة طاهر

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين في حضور جهازه المعاون قبل انطلاق تدريب اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إيسترن كومباني في الدوري الممتاز، وقدم المدرب البرتغالي التهنئة للاعبين بعد الفوز على المصري في مباراة أمس وحصد النقاط الثلاثة ومواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وطالب فيريرا من اللاعبين التركيز ومواصلة العمل الجاد للحفاظ على النتائج الإيجابية في الفترة القادمة، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرات وإمكانيات اللاعبين في تقديم أداء أفضل خلال المرحلة القادمة.

فيما أدى لاعبو الفريق الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري التي أقيمت أمس، تدريبات بدنية تحت اشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية باستخدام الأدوات الرياضية، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الوحدة التدريبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.