"لسنا في منافسة".. جوارديولا يهنئ صلاح على الجائزة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

قدم بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي التهنئة لمحمد صلاح جناح ليفربول على الفوز بجائزة أفضل لاعب في بريميرليج من اختيار رابطة كتاب كرة القدم.

وقال جوارديولا في تصريحاته بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "كل التهاني لمحمد صلاح" على الفوز بالجائزة.

ورد ضاحكا على ما إذا كان يشعر بالضيق من اختيار صلاح: "لماذا أشعر بالضيق من فوز محمد صلاح؟ نحن من الأساس لم نكن في المنافسة".

أما عن موقف كيفن دي بروين من هذا الأمر: "لقد فاز بها من قبل بالفعل، كل التهاني لمحمد صلاح، يورجن يقوم أنه يمتلك أفضل حارس، وثاني أفضل حارس ومدافع، ولاعب وسط ومهاجم، لذا من الطبيعي أن يحققوا الجوائز".

حقق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في بريميرليج للمرة الثانية في مسيرته مع ليفربول.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي بريميرليج، فيما يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب أندية المسابقة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.