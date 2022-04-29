مران الزمالك.. تهنئة من فيريرا.. جلسة رباعية.. وتصعيد حارس شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري التي أقيمت أمس، تدريبات بدنية تحت اشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال.

كما خاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية باستخدام الأدوات الرياضية، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الوحدة التدريبية.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لمجموعة اللاعبين الذي شاركوا في لقاء أمس أمام المصري، كما وجه المدير الفني بعض التعلميات الفنية والخططية للاعبين وذلك في حضور حسني خطاب المترجم الخاص بالمدرب البرتغالي.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجمل التكتيكية والخططية التي تدرب عليها الفريق في مران اليوم.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمود علاء الذي غاب عن لقاء المصري الأخير بسبب الإيقاف، كذلك محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما".

من ناحية أخرى، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد عبدالرحمن نفاد حارس مرمي فريق 2003 بالنادي ، للتدريب بصحبة حراس المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية.

وعقد جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض، جلسة مع اللاعبين في حضور جهازه المعاون قبل انطلاق التدريب، وقدم المدرب البرتغالي التهنئة للاعبيه بعد الفوز على المصري في مباراة أمس وحصد النقاط الثلاثة ومواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

كما طالب فيريرا من اللاعبين التركيز ومواصلة العمل الجاد للحفاظ على النتائج الإيجابية في الفترة القادمة، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرات وإمكانيات اللاعبين في تقديم أداء أفضل خلال المرحلة القادمة.

وفي سياق آخر، عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد وأشرف بن شرقي وحازم إمام لمنحهم بعض التعليمات.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء المران بأحد فنادق القاهرة لحين موعد مباراة إيسترن كومباني.