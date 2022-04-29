"أكبر عرض شراء للنادي".. راتكليف يقترب من ملكية تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قدم السير جيم راتكليف عرضا في اللحظات الأخيرة قيمته 25ر4 مليار جنيه استرليني (3ر5 مليار دولار) لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، ليصبح الملياردير البريطاني مرشحا بقوة ليصبح مالكا للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه من المفهوم أن رئيس نادي إنيوس عقد محادثات مع رئيس تشيلسي بروس باك، وقدم، اليوم الجمعة، ما يمثل حاليا أكبر عرض لشراء النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقوم مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش، ببيع النادي بعد أن تمت معاقبته من قبل الحكومة البريطانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.