كونتي يوضح حقيقة تدريبه لباريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

وصف أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الأنباء التي تربطه بتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأنها "زائفة".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن تقارير صحفية انتشرت في فرنسا وإيطاليا مطلع هذا الأسبوع تشير إلى أن كونتي كان يرغب في أن يكون بديلا لماوريسيو بوكيتينو في تدريب الفريق الفرنسي.

وبشكل دائم رفض كونتي، الذي يتبقى له 12 شهرا في عقده مع توتنهام، أن يوقع على عقد طويل الأمد مع توتنهام، ولكنه أكد أن الأنباء الأخيرة غير صحيحة.

وقال: "بكل وضوح، أعتقد أنه شيئ جيد أن يتم تقدير عملي من قبل أندية أخرى. هذا شيء واحد. ولكن الحقيقة هي أنني لا أحب اختراع الأخبار، فقط لمجرد الحديث، أو لخلق مشاكل".

وأضاف: "هذا غير صحيح، ليس عادلا بالنسبة لي، للأندية المشاركة وللاعبين".

وأردف: "أيضا لأننا كنا نركز بشكل كبير على المباريات الخمس لتحقيق نتائج مذهلة. أكرر، مثل هذه النوعية من المواقف تجعلني أبتسم".

وأضاف: "ولكنني أعتقد أيضا أنه يتعين على الأشخاص الذين يريدون قول شيء بشأن هذا أن يظهروا بعض الاحترام للأشخاص المشاركة في هذا الموقف، وعدم اختراع أنباء زائفة وقول العديد من الأشياء الكاذبة".

وأكد: "في مثل هذا الموقف، فإن من يعمل في كرة القدم، لاعبين أو مدربين، يعلمون جيدا أن في هذا الوقت من الموسم، تخرج العديد من الأنباء الزائفة".