مصدر يوضح لمصراوي موقف رباعي الأهلي من مباراة سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم طه:

بات عمرو السولية لاعب وسط فريق الأهلي خارج حسابات المدير الفني الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا عند 9:30 من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الدوري.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إلى أن السولية يُعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية ولن يلحق بمواجهة سيراميكا وسيتم تجهيزه لخوض مباراة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل بملعب الأهلي WE السلام.

وأوضح المصدر ذاته أن حمدي فتحي لاعب الوسط بالفريق يُعاني من آلام في الحوض وكان هناك اتجاه لإراحته أمام طلائع الجيش ولكن تم الدفع به بعد إصابة السولية وهو الأمر الذي سيتم أيضًا خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، فيما يُعاني لاعب الوسط الثالث أليو ديانج من كدمة شديدة فوق الركبة؛ حيث يبذل اللاعب جهدًا كبيرًا ليكون ضمن اختيارات الجهاز الفني لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن جناح الأهلي أحمد عبد القادر يرغب في المشاركة بمباراة سيراميكا بالتأكيد للجهاز الفني والطبي على جاهزيته ولكنهما يخشيان من تعرضه لإصابة أقوى في الكتف.