في بيان رسمي.. غزل المحلة يوضح موقفه من شائعات بيع لاعبيه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أصدر مجلس إدارة نادي غزل المحلة، بيانا رسميا، نفى خلاله ما تم تداوله بشأن توقيع لاعبي الفريق محمد فتح الله وهشام عادل لنادي الزمالك.

وأوضح بيان النادي أن ما قيل عن طلب إدارة المحلة 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على انتقالهما إلى نادي الزمالك عار تماما عن الصحة وما هو إلا مجرد شائعات.

وجاء بيان النادي كالآتي:

"بالإشارة إلى بعض الأخبار الصحفية المتداوَلة والمنشورة بخصوص توقيع نجمي الفريق: محمد فتح الله، وهشام عادل "بلحة" لنادي الزمالك، والزعم بأن مجلس إدارة المحلة قد طلب الحصول على مبلغ أربعين مليون جنيه من أجل انتقالهما؛ فإن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس علي العباسي، يؤكِّد أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأنها لا تعدو كونها مجرَّدَ شائعات".

وأضاف البيان: "يعلم الجميع أن الموسم ما زال في منتصفه تقريبًا، ولا توجد حاليًا فترات انتقال أو قيد، بخلاف أن مجلس الإدارة يكرر التأكيد على أنه لا مجال للتفريط في أي لاعب من الهيكل الأساسي للفريق، سواء حاليًا، أو مستقبلًا، في ضوء ارتباط هذين النجمين -وبقية لاعبي الفريق- بعقود ممتدة لأكثر من موسم".

من جانبه، أبدى العباسي -رئيس النادي- اندهاشه الشديد مما يحدث على ساحة الإعلام الرياضي في مصر في المرحلة الراهنة، والذي يذهب بعض المشتغلين به إلى اختلاق الأخبار الزائفة ونشرها، دون أدنى درجة من درجات الالتزام بمعايير الصحافة الراقية".

ويناشد المهندس علي العباسي جماهير غزل المحلة العظيمة ألَّا تلتفت إلى مثل هذه الأخبار الزائفة، والتي يسعى أصحابها لزعزعة استقرار الفريق خلال هذه المرحلة الحساسة من عمر الموسم الكروي، الذي يشهد نجاحًا ملحوظًا لفريقنا.