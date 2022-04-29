شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون ..ربيع ياسين : كابتن ماجد عنده طموح و أهداف يسعى لتحقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو ربيع ياسين نجم الأهلى والمنتخب السابق .

قال ربيع ياسين أن أكثر شخصية كارتونية كان يتابعها و يشاهدها هى كابتن ماجد ، خاصة فى حبه للكرة ، وطموحه و أهدافه التى يسعى لها .