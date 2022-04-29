شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حلول موسيماني لمواجهة أزمة "وسط" الأهلي أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بتجهيز أكثر من لاعب للمشاركة في خط وسط الفريق حال تأكد غياب عمرو السولية وديانج عن مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غداً ، السبت، في الدوري .

ويتطلع المدير الفني للخروج من "مأزق" خط الوسط في الأهلي خلال مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غداً ، السبت، بإستاد الجبل الأخضر في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وغادر السولية مباراة طلائع الجيش للإصابة كما عانى ديانج من إجهاد وبالتالي فأن الثنائي مُهدد بالغياب عن مباراة سيراميكا غداً.

ويدرس موسيماني مع معاونيه تجهيز أكثر من لاعب للمشاركة في خط الوسط بجوار حمدي فتحي أمثال محمد مجدي أفشة ومحمد محمود حال تأكد غياب السولية وديانج.

ويحسم الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة الموقف النهائى للثنائى عمرو السولية وأحمد عبد القادر لاعبا المارد الأحمر من المشاركة فى مباراة سيراميكا ، وغاب أحمد عبد القادر عن مباراة الأهلى والطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى بعدما شعر بآلام ناتجة عن تعرضه لكدمة في الكتف خلال مباراة الرجاء المغربى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1 فى إياب ربع نهائى دوري الابطال الافريقى ليخضع برنامج علاج طبيعى مكثف خلال الايام الماضية.

فيما تعرض عمرو السولية للإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية فى الدقائق الأولى من مباراة فريقه مع طلائع الجيش ليغادر الملعب بفرمان من الجهاز الفنى خوفاً من تفاقم الاصابة لاسيما أن السولية أحد أهم العناصر التى يعول عليها جهاز الاهلى فى مباراة وفاق سطيف الجزائرى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.