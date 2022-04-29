شكرا لقرائتكم خبر عن "فيريرا" يعقد جلسة مع اللاعبين .. وتدريبات بدنية وتأهيلية للأساسيين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين في حضور جهازه المعاون قبل انطلاق تدريب اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إيسترن كومباني في الدوري الممتاز، وقدم المدرب البرتغالي التهنئة للاعبين بعد الفوز على المصري في مباراة أمس وحصد النقاط الثلاثة ومواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وطالب “فيريرا” من اللاعبين التركيز ومواصلة العمل الجاد للحفاظ على النتائج الإيجابية في الفترة القادمة، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرات وإمكانيات اللاعبين في تقديم أداء أفضل خلال المرحلة القادمة.

فيما أدى لاعبو الفريق الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري التي أقيمت أمس، تدريبات بدنية تحت اشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية باستخدام الأدوات الرياضية، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الوحدة التدريبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.