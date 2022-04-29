شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج بطلا لكأس مصر بعد الفوز بأطول مباراة قمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الاهلى فى التتويج ببطولة كأس مصر فى نسختها رقم 28 بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مثل هذا اليوم 29 أبريل 1949 وذلك فى المباراة النهائية التى امتدت إلى 135 دقيقة قسمت على ستة أشواط بأمر من الياوران الملكى.

انتهى الوقت الأصلى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث سجل للأهلى السيد عطية توتو، وللزمالك يونس مرعى، وفى الشوط الإضافى الخامس والسادس أضاف حسين مدكور، وفتحي خطاب هدفي الفوز للأهلى.

ليتوج الأهلى باللقب وقتها للمرة رقم "14" منها أربعة ألقاب على حساب الزمالك.

مثل الأهلي: كمال حامد، سيد عثمان، محمد أبو حباجة، حمدي كروان، عبدالعزيز همامي، حلمي أبوالمعاطي، فؤاد صدقي، محمد لهيطة، فتحي خطاب، حسين مدكور، السيد عطية توتو.

مثل الزمالك: يحيى إمام، سعيد العربي، حنفي بسطان، عباس لبيب، فهمى جميعي، عمر شندي، سعد رستم، محمود حافظ زقلط، يونس مرعي، عبدالكريم صقر، مصطفى نصر.