شكرا لقرائتكم خبر عن باملاك تيسيما حكماً لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"،عن حكام مباراة النادي الأهلي و وفاق سطيف الجزائري، وذلك في مباراة الذهاب التي تقام يوم 7 مايو بمصر، المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكما رئيسيا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.

وفتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصالات مع سفارة مصر بالجزائر من أجل ترتيب عدة أمور تتعلق برحلة المارد الأحمر إلى الجزائر لخوض مباراة وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات مكثفة مع نظراؤهم في السفارة المصرية بالجزائر، تحدثوا معهم خلالها عن عدة أمور تتعلق بالسفر وفندق الإقامة وملعب التدريب وغيرها من الأمور المتعلقة بالمباراة الرتقبة.

واستقر الأهلي على خوض مباراة وفاق سطيف الجزائرى بإستاد السلام يوم 7 مايو المقبل ،وعدم نقلها إلى ملعب القاهرة كما كان يُفكر مسئولو النادي خلال اليومين الماضيين.

إدارة الأهلي كانت تُفكر في نقل مباراة وفاق سطيف إلى ملعب القاهرة بسبب الصيانة التي تُجرى في مدرجات الدرجة الثانية بإستاد السلام والتى تحول دون حضور السعة الكاملة للأستاد حيث يقتصر الحضور على 21 ألف مُشجع كما حدث في لقاء الرجاء المغربي الأخير في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.