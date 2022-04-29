شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. سر تسمية منتخب غانا بـ "النجوم السوداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ المنتخبات الأفريقية ألقاباً مختلفة، كل بحسب ثقافته وتراثه وحضارته، لقب النجوم السوداء الذي يطلق على منتخب غانا مقتبس من شركة خط النجم الأسود للنقل البحري التي أسسها الناشط السياسي الجامايكي الشهير ماركوس جرافي كجزء من حركة العودة إلى أفريقيا عام 1919.

قام الناشط السياسي الجامايكي ماركوس جرافي بتأسيس شركة "النجم الأسود" للنقل البحري وذلك لتسهيل عودة المهاجرين الأفارقة، وحملت اسم "اللون الأسود" وذلك للتصدي إلى العنصرية في البلاد الأوروبية. وحينما تم وضع علم غانا عام 1957، تم اختيار ألوانه الثلاثة مع وضع نجمة سوداء في وسط العلم وسط حملة مضادة للعنصرية، سيرًا على نفس نهج الشركة الجامايكية، وبناءً على ذلك قام الشعب الغاني باختيار لقب "النجوم السوداء" ليكون هو المسمى للمنتخب على مدار تاريخه.

فاز فريق النجوم السوداء بكأس الأمم الإفريقية أربع مرات (1963 ، و 1965 ، و 1978 ، و 1982) ، وحصل على المركز الثاني خمس مرات (1968 ، و 1970 ، و 1992 ، و 2010 ، و 2015)، وصل الفريق أيضًا إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم لعام 2006. في نهائيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010 ، أصبحوا ثالث فريق إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم ، وكان عام 2014 هو كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.