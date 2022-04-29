5 لاعبين يمثلون مصر في دور الـ64 الرئيسي ببطولة الجائزة الكبري للسلاح بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد -

تأهل 5 لاعبين مصريين للأدوار الاقصائية الأولى في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 ابريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل.

ويمثل مصر في دور الـ64 الرئيسي الذي تقام منافساته يوم الأحد كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود محسن ومهند طارق وأحمد السيد.

وتأهل أحمد السيد بعد الفوز على بطل ألمانيا 15-14 ، بينما تأهل محمود محسن بعد الفوز على بطل ألمانيا 14-10 بعد انتهاء التوقيت .

بينما تأهل كلا من محمد ياسين ومهند شعبان مباشرة إلى دور الـ64 الرئيسي بعد تحقيقهم 5 انتصارات في مرحلة المجموعات .

بينما جنبت القرعة محمد السيد من خوض منافسات الأدوار التمهيدية حيث أنه المصنف رقم 12 علي العالم.

ويشارك في البطولة 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

‏‎‏‎قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في بطولة الجائزة الكبرى

‏‎‏‎وتضم قائمة المصريين كلا من: محمد السيد المصنف 12 عالميا في البطولة وأحمد السيد المصنف 31 ومحمود محسن المصنف 40 ومحمد ياسين المصنف 102 وأحمد السكري المصنف 126 ومحمود السيد المصنف 140 وإبراهيم رمضان المصنف 146 وإسلام حامد ومهاب موافي وعلي الدين سويلم ومهند طارق ومحمد فهمي ومحمد أشرف وأحمد ياسر وعمرو عبد الباقي واحمد سليم ومحمد جابر وأحمد حسين ويوسف شامل ، واللاعبات شيرويت جابر المصنفة 19 في البطولة وناردين إيهاب المصنفة 28 وسلوى جابر المصنفة 44 وآية حسين المصنفة 99 وسارة عبد الوهاب ومنة الله هاني وهنا حسن ومريم نزيه ولمى حزين.

‏‎ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.