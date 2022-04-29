تزامنا مع فوزه بأفضل لاعب في البريميرليج.. صلاح: كنت بشتري طبق كشري بجنيه وأملاه شطة عشان أشبع (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات قديمة لمحمد صلاح، نجم ليفربول، يتحدث خلالها عن رحلة كفاحه، تزامنا مع فوزه، الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022، بالدوري الإنجليزي الممتاز، من رابطة الكتاب والصحفيين الرياضيين في إنجلترا.

وروى النجم المصري، ذكرياته ومعاناته اليومية فى بداياته مع كرة القدم، حيث كان لا يملك أموالا كافية ولا يتبقى معه سوى جنيه ونصف كل يوم أو جنيه تقريبا.

ونشرت شبكة ليفربول إيكو فيديو للنجم المصري، في إبريل من العام الماضي، بعنوان "من رحم المعاناة تولد الأساطير"، يتحدث فيه بكل تلقائية وبراءة قائلا، "كان مشوار عودتى اليومى من القاهرة يستغرق 5 ساعات، ولا يوجد فى جيبي إلا جنيه ونصف، أشترى بهه طبق كشرى صغير وأملأه شطة حتى أشبع".

وأضاف صلاح، "كنت باخد من أبويا كل يوم 20 جنيه كل يوم، ومواصلاتى تقريبا من القاهرة للبيت 19 جنيه أو 18.5 وكنت عايز أكل وأنا راجع فكنت باشترى طبق كشري يوميا وهذا سر حبى للسبايسى".

أعلنت رابطة الكتاب والصحفيين الرياضيين في إنجلترا، فوز النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك طبقاً لنتيجة التصويت، بالإضافة إلى تتويج سامانثا كير نجمة تشيلسي بجائزة أفضل لاعبة.

ونشرت الرابطة عبر موقعها الرسمي، بياناً تعلن فيه فوز صلاح وكير بجوائز الأفضل هذا العام على النحو التالي: «حصل محمد صلاح لاعب ليفربول على 48 في المائة من الأصوات متفوقًا على كيفين دي بروين وديكلان رايس، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع، هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تكريم صلاح، بعد فوزه بالجائزة في عام 2018».

وتوج محمد صلاح بهذه الجائزة للمرة الثانية في مسيرته مع الريدز، بعدما فاز بها عقب أدائه التاريخي في موسمه الأول 2017-2018، حينما حسم لقب الهداف برقم قياسي وصل إلى 32 هدفاً.

وتابعت: «كانت مهاجمة تشيلسي، سامانثا كير تهيمن بنفس القدر في السباق للحصول على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم للسيدات، وحصلت على 40 في المائة من الأصوات، لتتجاوز كلا من فيفيان ميديما لاعبة أرسنال في المركز الثاني، ولورين هيمب من مانشستر سيتي في المركز الثالث».

وعلقت كاري براون، رئيس رابطة الكتاب والنقاد الإنجليزية، على اختيار الفائزين عبر الموقع الرسمي: «كان كل من مو وسام رائعين هذا الموسم، محطمين الأرقام القياسية لكل من النادي والمنتخب، بالإضافة إلى أدائهم على أرض الملعب، فهم قادة وكانوا معيار التميز في أنديتهم ودورياتهم».

وتابعت: «حقيقة فوزهم بمثل هذه الفوارق المقنعة تؤكد مدى الإعجاب بأدائهم خلال الموسم، الذي تم الاعتراف به من قبل أعضائنا». وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فتح التصويت لأفضل لاعبة كرة قدم للسيدات لأعضاء رابطة الكتاب بالكامل، بعد أن تم تحديدها مسبقًا من قبل لجنة من الخبراء.