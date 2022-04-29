النحاس يكشف سياسة أهلاوية فشل جوزيه فى تغييرها من كواليس غرفة الملابس



الشارقة - اميمة ياسر - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين.

يأتي ذلك لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى عماد النحاس نجم الأهلى الأسبق والمدير الفنى الحالى لفريق الاتحاد السكندرى وضعا فشل الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى فى تغييره طول تواجده في القلعة الحمراء.

ورغم هيمنة جوزيه على مقاليد الأمور فى الأهلى طوال فترة عمله ورغم شخصيته القوية إلا أنه فشل في تغيير سياسة "كابتن" الأهلي وهذا ما قاله عماد النحاس فى تصريحت تليفزيونية سابقة.

وقال النحاس "حاول جوزيه كثيراً كسر قاعدة اختيار كابتن الفريق بالأقدميه داخل الأهلى فى أعوام 2006 و2007 لكنه فشل.



وأضاف النحاس أن مانويل جوزيه لم يستطع تغيير ذلك فى الأهلى بسبب سياسة القلعة الحمراء والمبادئ التى تحكم عملية تنصيب أى كابتن للفريق عبر التاريخ. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأوضح النحاس أن جوزيه كان يقول دائماً إن الأقدمية ممكن أن تكون للاعب لا يتواجد أساسياً مع الفريق ولابد أن يكون لاعبا أساسيا، ويمتلك شخصية قيادية ولديه غيرة على النادى ويكون مقتنعا ومؤثرا فى زملائه ويستطيع أن يعمل على تحفيزهم، وشدد النحاس على أن المدير الفنى التاريخى تحدث كثيراً مع مسئولى النادى بشأن تغيير هذا الأمر لكنه فشل.