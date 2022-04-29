شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عام المقاصة: موقفنا صعب بالدوري.. ولكن البقاء بالممتاز ليس مستحيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد الدش مدرب عام المقاصة أن موقف فريقه في مسابقة الدوري صعب للغاية ولكنه لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم، مؤكدا أن الفريق الفيومي والجهاز الفني كله اصرار وعزيمة على تحسين الأداء وإعادة اسم النادي لوضعه السابق.

قال الدش في تصريحات خاصة أن مشكلة فريق المقاصة أن يخوض كل مباريات خارج ملعبه وخارج محافظة الفيوم ولو لعبنا في الفيوم لكان الأمر سيفرق معنا بنسة 60%، ولكن نحاول التعامل مع الظروف الحالية.

شدد: "موقف المقاصة صعب حيث أنه يحتل المركز الـ17 في جدول الدوري بعد الإسماعيلي والمقاولون وفوز في مبارة واحدة كفيلة بصعودك مركزين في جدول الدوري.

أضاف أن البقاء في الدوري الممتاز للموسم الحالي أمر ليس بمستحيل وسنعمل ما بوسعنا للبقاء في الدوري هذا الموسم.

وتولى محمد الدش منصب المدرب العام للمقاصة في الجهاز الفني الجديد بقيادة طارق حجاج بعد اعتذار تامر مصطفى عن الاستمرار مع الفريق الفيومي.