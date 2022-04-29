شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يطير بالصدارة.. جدول ترتيب هدافى الدوري قبل مباريات اليوم فى الجولة 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى المصرى، اليوم الجمعة، بإقامة ثلاث مباريات مثيرة وقوية، حيث يلاقى فريق إنبى نظيره البنك الأهلى، فيما يواجه مصر المقاصة نظيره فيوتشر ويصطدم فاركو بسموحة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (10 أهداف).

جوب مابولو "الاتحاد" (7 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (6 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (5 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (5 أهداف).

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويلتقى فريق إنبى تحت القيادة الفنية لمدربه حلمى طولان بنظيره البنك الأهلى فى مواجهة قوية فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى أطار منافسات الأسبوع السابع عشر من الدورى الممتاز هذا الموسم.

فى المواجهة الثانية يستقبل فريق مصر المقاصة نظيره فيوتشر فى مواجهة صعبة على الفريق الفيومى، وذلك فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى هذا الموسم.

فى المباراة الثالثة يستدرج فريق سموحة السكندرى نظيره فاركو فى مواجهة صعبة على الفريقين تنطلق أحداثها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.