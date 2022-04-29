شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع سفارة مصر بالجزائر ترتيبات مباراة وفاق سطيف فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصالات مع سفارة مصر بالجزائر من أجل ترتيب عدة أمور تتعلق برحلة المارد الأحمر إلى الجزائر لخوض مباراة وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات مكثفة مع نظراؤهم في السفارة المصرية بالجزائر، تحدثوا معهم خلالها عن عدة أمور تتعلق بالسفر وفندق الإقامة وملعب التدريب وغيرها من الأمور المتعلقة بالمباراة الرتقبة.

واستقر الأهلي على خوض مباراة وفاق سطيف الجزائرى بإستاد السلام يوم 7 مايو المقبل ،وعدم نقلها إلى ملعب القاهرة كما كان يُفكر مسئولو النادي خلال اليومين الماضيين.

إدارة الأهلي كانت تُفكر في نقل مباراة وفاق سطيف إلى ملعب القاهرة بسبب الصيانة التي تُجرى في مدرجات الدرجة الثانية بإستاد السلام والتى تحول دون حضور السعة الكاملة للأستاد حيث يقتصر الحضور على 21 ألف مُشجع كما حدث في لقاء الرجاء المغربي الأخير في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتلقى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حدد خلالها الأخير موعد مباراتى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 7 مايو المقبل على أن تقام مباراة العودة بالجزائر يوم 14 الشهر ذاته.

وتأهل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف بعدما اجتاز عقبة الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة، فيما صعد بطل الجزائر لهذا الدور بعدما تغلّب على الترجي التونسي في دور الثمانية.