7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، 29 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، شوبير يكشف عن أزمة فى وسط الأهلى قبل لقاء سيراميكا.. اعرف السبب، وأوباما يغيب عن مواجهة الزمالك مع إيسترن كومبانى.

شوبير يكشف عن أزمة فى وسط الأهلى قبل لقاء سيراميكا.. اعرف السبب

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة تواجه النادى الأهلى فى وسط الملعب قبل اللقاء المرتقب أما سيراميكا بالجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد إصابة عمرو السولية بشد فى العضلة الخلفية خلال المباراة الماضية أمام الطلائع، بالإضافة إلى شعور حمدى فتحى وأليو ديانج بالإجهاد.

أوباما يغيب عن مواجهة الزمالك مع إيسترن كومبانى

يغيب يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام إيسترن كومبانى فى الجولة 17 بالدورى العام، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على إنذار فى مباراة الأمس، والتى جمعت الزمالك والمصرى ضمن منافسات الجولة 16 وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

المصرى يتقدم باحتجاج رسمى ضد محمد معروف حكم مباراته أمام الزمالك

يتقدم النادي المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري، التي أقيمت مساء الخميس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

الزمالك يستعد لمباراة إيسترن كومباني بدون راحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا مواصلة التدريبات الجماعية للأبيض بدون راحة، بعد الفوز على المصري بنتيجة 2-1 في الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

أحمد دياب: الدور الأول يحدد المشاركين فى أفريقيا والموسم المقبل ينتهى فى يوليو

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة المحترفين، عن أسس اختيار الأندية التى ستشارك فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة سيكون بحاجة إلى إرسال أسماء الأندية الأربعة المشاركة فى بطولات الكاف قبل 30 يونيو، وهو ما يعنى أن أسماء الأندية سيتم إرسالها قبل نهاية الدوري.

مروان محسن يبدأ مرحلة جديدة فى رحلة التأهيل من إصابة شظية القدم

بدأ مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر، مرحلة جديدة من التأهيل من إصابة الكسر فى شظية القدم، والتى تعرض لها خلال مشاركته مع فيوتشر فى مباراة إنبى بالدورى، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى، قبل أن يخضع اللاعب لعملية جراحية ويستكمل جزءاً من برنامجه التأهيلى بأحد المراكز المتخصصة فى إسبانيا.

موسيمانى يرحب بإعارة سداسى الشباب فى الأهلى

رحب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بإعارة كل من زياد طارق ومحمد فخرى وصالح نصر ومحمد خليفة نصير ومحمد أشرف وأحمد أشرف سداسي الشباب بالفريق الأحمر في الموسم الجديد، من أجل الحصول على فرصة المشاركة الحقيقية فى ظل صعوبة مشاركتهم بشكل كبير مع الأهلى وخروجهم الدائم من الحسابات الفنية للجهاز الفنى فى مباريات الدورى لعدم قيدهم بالقائمة الأفريقية.