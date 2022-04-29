شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم ..محمد أبو النصر لاعب سلة الأهلى :بتابع بكار دايما وبسمع الشيخ الشعراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجم اليوم فى نوستالجيا اليوم هو محمد أبو النصر نجم كرة السلة بالنادى الأهلى .

قال محمد أبو النصر أنه كان يتابع حلقات مسلسل بكار ، وهو صغير باستمرار، بالاضافة إلى استماعه الى حلقات الشيخ الشعراوى قبل أذان المغرب .