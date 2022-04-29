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موعد مباريات الأسبوع الـ 17 من بطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - تستعد فرق الدورى المصرى لانطلاق مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى ، والتى تبدأ اليوم  الجمعة باقامة 3 مباريات على أن تستكمل باقى المباريات يومى السبت و الأحد .

ووفقا للجدول الذى أعلنته لجنة المسابقات فإن موعد المباريات سيكون كالتالى ..

الجمعة 29 أبريل 

إنبي مع البنك الأهلي   الساعة 9:30 

 

مصر للمقاصة مع فيوتشر  الساعة 9:30 

 

فاركو مع سموحة   الساعة 9:30 

 

السبت 30 أبريل

  الاتحاد السكندرى مع غزل المحلة  الساعة 9:30 

 طلائع الجيش مع الاسماعيلى   الساعة 9:30 

 سيراميكا مع الاهلى    الساعة 9:30

 

الأحد 1 مايو 

المصري البورسعيدي مع المقاولون العرب  الساعة 9:30 

ايسترن كومباني مع  الزمالك   الساعة 9:30

الجونة مع  بيراميدز   الساعة 9:30 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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