شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأسبوع الـ 17 من بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد فرق الدورى المصرى لانطلاق مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى ، والتى تبدأ اليوم الجمعة باقامة 3 مباريات على أن تستكمل باقى المباريات يومى السبت و الأحد .
ووفقا للجدول الذى أعلنته لجنة المسابقات فإن موعد المباريات سيكون كالتالى ..
الجمعة 29 أبريل
إنبي مع البنك الأهلي الساعة 9:30
مصر للمقاصة مع فيوتشر الساعة 9:30
فاركو مع سموحة الساعة 9:30
السبت 30 أبريل
الاتحاد السكندرى مع غزل المحلة الساعة 9:30
طلائع الجيش مع الاسماعيلى الساعة 9:30
سيراميكا مع الاهلى الساعة 9:30
الأحد 1 مايو
المصري البورسعيدي مع المقاولون العرب الساعة 9:30
ايسترن كومباني مع الزمالك الساعة 9:30
الجونة مع بيراميدز الساعة 9:30