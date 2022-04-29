شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأسبوع الـ 17 من بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرق الدورى المصرى لانطلاق مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى ، والتى تبدأ اليوم الجمعة باقامة 3 مباريات على أن تستكمل باقى المباريات يومى السبت و الأحد .

ووفقا للجدول الذى أعلنته لجنة المسابقات فإن موعد المباريات سيكون كالتالى ..

الجمعة 29 أبريل

إنبي مع البنك الأهلي الساعة 9:30

مصر للمقاصة مع فيوتشر الساعة 9:30

فاركو مع سموحة الساعة 9:30

السبت 30 أبريل

الاتحاد السكندرى مع غزل المحلة الساعة 9:30

طلائع الجيش مع الاسماعيلى الساعة 9:30

سيراميكا مع الاهلى الساعة 9:30

الأحد 1 مايو

المصري البورسعيدي مع المقاولون العرب الساعة 9:30

ايسترن كومباني مع الزمالك الساعة 9:30

الجونة مع بيراميدز الساعة 9:30