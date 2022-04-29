شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يدخل حسابات موسيماني فى الأهلي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على مهاجم الفريق صلاح محسن بشكل كبير الفترة المقبلة بعدما عاد اللاعب للفريق مؤخراً عقب فترة غياب طويلة للإصابة التي أجرى على أثرها جراحة في مشطية القدم.

وشارك صلاح محسن لعدة دقائق في مباراة طلائع الجيش أول أمس ، الأربعاء، في الجولة الـ16 لبطولة الدوري الممتاز حيث حل اللاعب بديلاً في اللقاء اللذي انتهى بالتعادل السلبي ، كما ظهر اللاعب كبديل في مباراة الرجاء بالمغرب الجمعة الماضية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرى موسمياني أن صلاح محسن ظهر بشكل جيد وأفضل من ثنائي هجوم الفريق، محمد شريف وحسام حسن لذا ينوي المدير الفني منحه فرصة أكبر في المباريات المقبلة ومنها لقاء سيراميكا مساء غداً ، السبت، في الجولة الـ17 لبطولة الدوي المصري.

ويستعد الأهلي بعد لقاء سيراميكا لخوض مبارتي وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و14 مايو المقبل في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.