شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة ملعب نهائى دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022 نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية والأفريقية بصفة عامة وداخل جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص بعدما خرجت تسريبات تناولتها تقارير إعلامية مغربية تُفيد برغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد نهائي دوري أبطال أفريقيا للمغرب للمرة الثانية على التوالي.

في التقرير التالي ، نرصد تطورات أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا وإلى التفاصيل:

س: هل حسم الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

ج: لا ..وسيتم حسم هذا الملف خلال اليومين المقبلين حيث سيُعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال اليومين المقبلين، الدولة التى تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2022.

س: ما هي الفرق التي صعدت لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

ج: الأهلي سيلعب مع وفاق سطيف الجزائرى، فيما يلتقى الوداد المغربي مع بترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي دوري الأبطال، وتقام مباريات الذهاب أحد يومي 6 أو 7 مايو، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 13 أو 14 من الشهر ذاته.

س: ما هو موقف الأهلي من هذه الأزمة؟

ج: مسئولو النادي الأهلي يكثفون من اتصالاتهم على مدار الساعات الماضية من أجل إيجاد حلول لمواجهة الأزمة التى يستعد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتفجيرها خلال الساعات المقبلة وتتعلق بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

ويتشاور مسئولو النادي الأهلي طوال الساعات الماضية وفتحوا خطوط اتصال مُكثفة مع نظراؤهم في الاتحادين المصري والأفريقي للعبة من أجل إفساد مُخطط الكاف بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في المغرب لأن هذا لا يُحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

س: ماذا عن موقف الأندية الأخرى المشاركة في نصف نهائي دوري الأبطال؟ج: سيطرت حالة من الغضب التام في أندية الأهلي ووفاق سطيف الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي جراء هذه التسريبات التى تُشير إلى أن المغرب اقترب بقوة من استضافة نهائي دوري الأبطال ، وأكدت الأندية الثلاثة أن محاولات الاتحاد المغربي الحصول على استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون مُجاملة واضحة لفريق الوداد وهذا أمر غريب للغاية لأنه يمنع تحقيق العدالة بين الفرق الأربعة التى صعدت لنصف نهائي دوري الأبطال.

وشددت أندية الأهلي ووفاق سطيف وبترو أتلتيكو على ضرورة انتهاء مسابقة دوري الأبطال بنفس اللائحة التى بدأت بها البطولة، رافضين فكرة تغيير اللوائح بهدف إرضاء نادٍ بعينه لأن هذا لن يُحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

س: وماذا عن موقف الأندية والأصوات الأفريقية الأخرى؟

ج: رفضت الكثير من الأصوات مقترح الأتحاد الأفريقي وصبت جام غضبها ضده بسبب محاولته مُجاملة الاتحاد المغربي باستضافة البطولة للمرة الثانية على التوالى رغم أن نادي الوداد المغربي مُرشح للصعود لنهائي البطولة.

وطالبت أصوات في الكاف بضرورة توخي العدالة في هذا الأمر واستبعاد الدول التي صعدت منها فرق لنصف نهائي دوري الأبطال وأن يتم إقامة النهائي في السنغال أو جنوب أفريقيا لعدم وجود مُمثلين لهم في نصف نهائي البطولة القارية.

س: ما هي الدول المُرشحة لأستضافة نهائي دوري الأبطال؟

ج: هناك خمسة دول مُرشحة لنيل هذا الشرف ، هي جنوب أفريقيا والسنغال والجزائر والمغرب ونيجيريا ، وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن السنغال كانت قريبة بقوة من استضافة نهائي دوري الأبطال ، وتأتى بعدها جنوب أفريقيا لكن بنسبة أقل قبل أن يتدخل مسئولون في الاتحاد المغربي لكرة القدم ويحاولون الفوز بسباق تنظيم نهائي دوري الأبطال ضاربين بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.

س: أين أقيم نهائي دوري الأبطال في النسخة الأخيرة؟

ج: استضاف المغرب نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة للمرة الثانية والعاشرة في تاريخ النادي.