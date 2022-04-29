شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. رنيم وطارق قصة حب فى موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها لبناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

علاقة حب نشأت بين ثنائي الاسكواش، رنيم الوليلي البطلة المعتزلة، وطارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة وبطل العالم السابق، قبل أن يتزوج الثنائي وينجبا شهير طارق مؤمن.

رنيم الوليلى فتحت المجال أمام اللاعبات المصريات لصناعة التاريخ قبل اعتزالها، عندما أصبحت أول لاعبة مصرية وعربية تتصدر التصنيف العالمى فى أى رياضة على مستوى العالم، وتحقق ذلك الإنجاز عام 2015، قبل أن تعود العام الماضى قبل اعتزالها بقليل، وتنضم إلى موسوعة جينيس مع زوجها لاعب الاسكواش طارق مؤمن كأول زوجين يحصدان لقب بطولة العالم فى جميع الرياضات على مستوى العالم أيضاً. البطلة المصرية خاضت مسيرة احترافية حافلة فى لعبة الاسكواش امتدت لـ 18 عاماً، حصدت خلالها 24 لقباً فى رابطة اللاعبين المحترفين PSA، بما فى ذلك بطولة العالم عام 2017 . رنيم الوليلى والتى صنعت التاريخ عام 2015 بعدما أصبحت أول امرأة عربية فى أى رياضة تصبح رقم 1 عالميًا، منهية رقم نيكول ديفيد القياسى لمدة تسع سنوات على قمة التصنيف العالمى فى هذه العملية، أمضت 23 شهرًا فى قمة قائمة التصنيف، بما فى ذلك الـ 19 شهرًا الماضية. بعد فوزها ببطولة العالم للناشئين فى كل من 2005 و 2007، جاء أكبر فوز لها فى مسيرتها العليا فى مانشستر عام 2017 عندما هزمت نور الشربينى للفوز ببطولة العالم فى المحاولة الثالثة، بعد خسارتها أمام نيكول ديفيد فى 2014 و الشربينى فى 2016.

وفي عام 2019، تكللت جهود الزوجين بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارهما أول زوجين يتوجان ببطولة عالم في لعبة واحدة.