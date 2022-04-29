اختبارات طبية وميدانية لحجازي لحسم عودته للمشاركة مع اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفادت تقارير صحفية سعودية بأن المحترف المصري بصفوف نادي اتحاد جدة، أحمد حجازي سيخضع خلال الأيام القليلة المقبلة لاختبارات طبية وميدانية؛ لحسم مشاركته في مباراة فريقه المقبلة بالدوري السعودي أمام الفتح.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها، إلى أن حجازي قد بدأ تدريبات الكرة بجانب تنفيذه البرنامج اللياقي في ناديه تحت إشراف المعد البدني الإسباني إيفان دياز ومواطنه إيفان مارتينيز، اختصاصي العلاج الطبيعي والتأهيل.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح، يوم 6 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة 26 مع عودة منافسات الدوري السعودي مرة أخرى بعد فترة توقف.

وغاب حجازي عن الملاعب منذ فبراير الماضي، إثر إصابته بتمزق في وتر العضلة الضامة خلال مباراة منتخب مصر ونظيره المغربي، في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وهو ما استدعى سفره إلى ألمانيا للعلاج. وسيستكمل حجازي ما تبقى له من البرنامج التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي لاتحاد جدة.

يذكر أن اتحاد جدة يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه الهلال، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.