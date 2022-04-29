تحديد موعد مباريات نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر في منافسات الرجال والذي سيجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وحددت لجنة المسابقات أن المباريات ستقام أيام (8 - 10 - 12 - 14 - 16) من شهر مايو المقبل، على أن تكون جميعها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا، وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأشارت لجنة المسابقات في خطابها التي أرسلته للأندية التأكيد على إمكانية تغيير موعد أي مباراة من الخمسة وفقًا لجدول البث الفضائي.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد تأهل للدور النهائي بعدما تفوق على نادي الزمالك في 3 مباريات متتالية في الدور نصف النهائي والذي أقيم الشهر الجاري على صالة برج العرب بالإسكندرية.

بينما تأهل النادي الأهلي لنفس الدور بعدما تمكن من تخطي عقبة الجزيرة بعد تحقيقه الفوز في 3 مباريات على التوالي في الدور نصف النهائي.