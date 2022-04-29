الأهلي وسيراميكا.. لتجنب ما لم يحدث منذ 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يواصل الأهلي رحلة استعادة لقب الدوري المصري الممتاز غدا السبت حين يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا في إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من البطولة المحلية.

ويدخل المارد الأحمر الأكثر تتويجا بلقب الدوري مواجهة سيراميكا بعد فشله في تحقيق الفوز خلال آخر جولتين بالدوري، حيث تلقى الخسارة الأولى له هذا الموسم أمام المصري بهدف نظيف قبل أن يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على سيراميكا لتجنب ما لم يحدث منذ 1250 يوما، وتحديدا حين لم يعرف طعم الانتصار لثلاث مباريات على التوالي في الدوري بموسم 2018/2019، وذلك خلال الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر لعام 2018.

وكان الأهلي ودَّع تحت قيادة باتريس كارتيرون خلال تلك الفترة بطولتين هامتين، حيث خسر لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في النهائي، كما ودع بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال من دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي.

ورغم التتويج بلقب الدوري في ذلك الموسم، إلا أن الأهلي لم يفز في ثلاث مباريات متتالية -تحديدا في الجولات 5 و10 و16 نظرا لتأجيلها- بعد التعادل مع الإنتاج الحربي سلبيًا في سبتمبر، والهزيمة أمام كل من الاتحاد السكندري (4-3) في أكتوبر والمقاولون (1-0) في نوفمبر.

ولا يرغب الأهلي في استمرار نزيف النقاط أمام سيراميكا، خاصةً أنه بحاجة إلى الفوز من أجل الاستفاقة قبل المواجهة المرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 7 مايو المقبل، قبل خوض لقاء العودة في سطيف يوم 14 من الشهر نفسه.

32 نقطة جمعهم الأهلي بعد خوض 13 مباراة حتى الآن، ليحتل المركز الثاني خلف الزمالك حامل اللقب بفارق ست نقاط، مع العلم أن المارد الأحمر يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة.