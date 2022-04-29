الخليج 365 يكشف موقف حمدي فتحي من مواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قرر الجهاز الطبي للأهلي برئاسة أحمد أبو عبلة خضوع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لاختبار طبي قبل مران اليوم الجمعة لتحديد مصيره من مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا غدا السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ17 للبطولة المحلية.

وقال مصدر ليلا كورة إن حمدي فتحي يعاني من إجهاد عضلي نتج عن مشاركته الأخيرة في مباراة طلائع الجيش، إلا أنه لم يشك من أي إصابة.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني كان لا يريد الدفع بحمدي فتحي في مباراة طلائع الجيش بسبب هذا الإجهاد، إلا ان إصابة عمرو السولية في أول ربع ساعة جعلت موسيماني يقرر الاعتماد مضطراً على اللاعب.

يُذكر أن الأهلي تعادل سلبيا مع طلائع الجيش ليصبح رصيد المارد الأحمر 32 نقطة خلف الزمالك حامل اللقب بفارق ست نقاط، مع العلم أن لديه ثلاث مباريات مؤجلة.